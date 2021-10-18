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  • Merih Demiral gündem oldu! Methiyeler dizdiler: Hak ediyor…
Spor

Merih Demiral gündem oldu! Methiyeler dizdiler: Hak ediyor…

Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral son oynanan Empoli maçında göz doldurdu. 4-1'lik galibiyet alan Atalanta'da İtalyan basını Merih Demiral'a övgüler dizdi.

Star.com.tr18 Ekim 2021 Pazartesi 14:24 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 18:55
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Milli savunmacı Merih Demiral'in ilk 11'de çıktığı lig maçında Atalanta deplasmanda Empoli'yi 4-1'lik skorla geçti. 3 puanın sahibi olan Atalanta toplamda 14 puanla ligde 6. sıraya yükseldi. Karşılaşmada savunmada görev yapan Merih Demiral otoritelerden tam not aldı.

"MERİH DEMİRAL ALKIŞI HAK EDİYOR"

İtalya basınından Primabergamo'nun methiyeler dizdiği Merih Demiral Atalanta taraftarlarından da tam not aldı. Primabergamo Merih için, "Merih Demiral alkışı hak ediyor" başlığını attı. Gazete Empoli karşısında mücadele eden Atalanta oyuncuları için puanlamada da bulundu. Maçın oyuncusu 2 asist yapan Pasalic olurken milli oyuncu Merih Demiral de 7.5 puanla maçın en çok puanını alan ikinci oyuncu oldu.

MERİH DEMİRAL MANCHESTER UNITED MAÇINDA 11'DE

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'a konuk olacak Atalanta'da Merih Demiral'in 11'de oynaması bekleniyor. Form tutan milli savunmacı son oynanan Empoli maçında takdir topladı. 2 maçta topladığı 4 puanla birinci sırada yer alan Atalanta gruptan çıkma planları yapıyor. Rakip Manchester ise 3 puanla üçüncü sırada.

Serie A'da Juventus'la sözleşmesi bulunan milli stoper Merih Demiral, sezon başında kiralık olarak Atalanta'ya transfer olmuştu. 23 yaşındaki oyuncu Atalanta'yı tercihi için, "Gasperini beni çok istiyordu. Hocamızın bana gösterdiği ilgi beni çok etkiledi. Gelmemde onların katkısı çok büyük. Bu yaşta Gasperini ile çalışmak benim için büyük şans. İnşallah büyük başarılara imza atarız." demişti.

Star.com.tr

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