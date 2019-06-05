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Merih Demiral Juventus'a imzayı attı!

İtalyan temsilcisi Sassuolo forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'a imza attı. İtalyan gazeteci Di Marzio, transferin 15 milyon Euro bedelle gerçekleştiğini duyurdu.

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Kadrosunda Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala gibi yıldız oyuncuları barındıran İtalya Serie A takımlarından Juventus, Sassuolo'da forma giyen genç futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattı.
 
Siyah-beyazlı kulübün 21 yaşındaki milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. İtalyan gazeteci Di Marzio, genç defansın bonservis bedelinin ise 15 milyon Euro olduğunu açıkladı.
 
"ATLETICO MADRID 25 MİLYON EURO VERDİ"
 
Haberde Atletico Madrid'in Merih için 25 milyon euro teklif verdiği ancak Juventus'un devre arasında Sassuolo transferi gerçekleştirirken özel bir anlaşma yaparak oyuncu için öncelik hakkını aldığı kaydedildi.
 
Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Merih Demiral, Juventus'a transfer olsa da eski takımı Sassuolo'ya bir yıl kiralanacak.
 

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