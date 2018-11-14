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Merih Demiral: Milli takımda kalıcı olmayı hedefliyorum

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Merih Demiral, milli takımda kalıcı olmak istediğini söyledi.

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Merih, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim  Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez A Milli Takım'a davet  edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Gerek çevremden gelen gerek  ailemden gelen tepkiler çok iyiydi. Burada olduğum için çok mutluyum. Önemli olan  burada kalıcı olmak. İnşallah burada kalıcı olup çok önemli başarılara imza  atarım." ifadelerini kullandı.

Defans oyuncusu, "A Milli Takım'da stoper mevkisinde bir boşluk  olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna ise, "Bence çok önemli stoperlerimiz var.  Serdar Abi olsun, Çağlar olsun, hepsi önemli isimler. Bu boşluğu biz doldururuz  diye düşünüyorum ki boşluk olduğunu da düşünmüyorum. Bana gelen şansı en iyi  şekilde değerlendirip milli takımda kalıcı olmayı hedefliyorum." yanıtını verdi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç'le  oynanacak karşılaşmayı da değerlendiren 20 yaşındaki futbolcu, "Bu maç bizim için  çok önemli. İnşallah galibiyetle ayrılırız. Takımda moral durumu gayet iyi.  İnşallah galibiyetle ayrılıp, grubumuzda devam ederiz." yorumunda bulundu.

"Avrupa'da yarım kalan işimi devam ettirmek istiyorum"

Bu sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralık olarak  Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Merih, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'ye geldiğimde ilk hedefim A Milli Takım'a yükselmekti, şu  anda burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah bunu devam ettireceğim. Ligde de  Alanyaspor olarak üst sıralara bir an önce tırmanıp, en iyi şekilde ligi  bitirmeyi düşünüyoruz. Kendi açımdan da milli takımda kalıcı olup, Avrupa'da  yarım kalan işimi devam ettirmek istiyorum. Tabi ne olur bilemeyiz. Hayırlısı  olsun."

Avrupa'da futbol oynamanın kendine çok şey kattığını aktaran Merih  Demiral, "Avrupa'da çok şey öğrendim. Keşke daha genç yaşta Avrupa'ya gitseydim  diye düşünüyorum. Ama buraya geldiğimden beri tecrübe ediniyorum. Daha neredeyse  10 maç oynadım. Hepsi benim için tecrübe oluyor. İnşallah daha çok maç oynayıp,  tecrübe edinip, A Milli Takım'da da kalıcı olup önemli başarılara imza atarım."  şeklinde konuştu.

Genç futbolcu, "Avrupa'da forma giymek istediğin bir lig var mı?"  sorusu üzerine, "Öyle bir lig adı söylemeyeyim ama tabii ki Avrupa'da oynamak,  Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek çok önemli. İnşallah yarım kalan işimi devam  ettiririm." değerlendirmesini yaptı.

(AA)

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