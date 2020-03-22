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Spor

Merih Demiral sağlık durumunu kendisi açıkladı!

Juventus'ta oynayan milli oyuncumuz Merih Demiral, İtalya'dan mesaj yolladı.

22 Mart 2020 Pazar 21:42 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 21:59
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Juventus'ta koronavirüs testleri negatif çıkan milli oyuncumuz Merih Demiral, ülkemize mesaj yolladı.

Yıldız oyuncu, kendisini merak eden herkese teşekkür ederken, "En az ailem kadar benim için endişe duyan, beni merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım gayet iyi, testler de negatif çıktı bildiğiniz üzere." ifadelerini kullandı.

Herkesin evde kalması gerektiğini kaydeden milli oyuncu, "Ülkemiz için şu anda en önemli nokta, hep beraber evde kalmak ve gerekli tedbirleri almak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, durumun ciddiyetini farkında değiller sosyal medyayı bizim kadar aktif kullanmadıkları için. Şu anda elimizden gelenin en iyisi evde kalmak ve gerekli tedbirleri almak. Lütfen evde kalın." dedi.

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