Atalanta'nın geçtiğimiz yaz bonservisini 20 milyon avro bedelle Juventus'tan aldığı Merih Demiral için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor.



INTER VE MANCHESTER UNİTED MERİH DEMİRAL'IN PEŞİNDE

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Serie A devi Inter'in yanı sıra İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United da Türk stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti.

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OCAK AYINDA TRANSFER OLABİLİR

Merih'in transferinin ocak ayında gerçekleşebileceği ileri sürülürken, Atalanta ise 20 milyon avroluk yatırımını kolay kaybetmek istemiyor.

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İtalyan kulübünü 20 milyon avronun altındaki teklifleri dikkate almayacağı ve futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin vermeyeceği belirtiliyor.

Star Gazetesi