Merih Demiral'a kötü haber! Skriniar'ın durumu...

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli stoper Merih Demiral'ın Inter'e transferi sürpriz bir engele takıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, takımın Sloven futbolcusu Milan Skriniar'in PSG'ye transfer olması durumunda öncelikli hedef olarak Merih Demiral'ı belirlemişti. Ancak Inter ve PSG'nin Skriniar transferinde anlaşamaması sebebiyle Merih Demiral'ın Inter transferi de yatmış oldu.

Haberde, PSG'nin Skriniar için Inter'e 10 milyon euro önerdiği ancak Inter'in 20 milyon euroda ısrarcı olması sebebiyle bu transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

Bu sezon Atalanta formasıyla 17 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Merih Demiral, bu maçlarda 1 gol kaydetti.