A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Merih Demiral, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Al Ahli'ye olan transferini değerlendiren Merih, "Burada olmaktan ve transferimden dolayı çok mutluyum. Yeni bir deneyim benim için, biraz sıcak. Gayet mutluyum her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum." dedi.

"HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI"

Ermenistan maçının önemine değinen Merih Demiral, "Ermenistan maçı zorlu geçecek. Eskişehir'de taraftarlarımız bizi iyi destekliyor. Çalışmalarımız iyi devam ediyor, kazanmak için mücadele edeceğiz. Şu an her şey iyi gidiyor. Önümüzdeki maçları kazanarak iyi bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Liderlikten sonra bizim öncelikli amacımız gruptan çıkmak ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE MİLLİ TAKIM"

Son zamanlarda eleştirilen performansını değerlendiren Merih, "Her futbolcunun kötü zamanları oluyor ama her sahaya çıktığımda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Benim için milli takım her zaman kulüplerden önce gelir." dedi.

TÜRKİYE'YE TRANSFER

Son olarak "Türkiye'den teklif aldın mı?" sorusunu cevaplayan milli oyuncu, "Şimdilik böyle bir hedefim yoktu. İleride..." sözlerini kullandı.