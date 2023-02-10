Merih Demiral'ın depremzedeler için başlattığı kampanyaya bir destek de Kylian Mbappe'den

Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, kampanyaya Kylian Mbappe'nin katıldığını duyurdu.

Dünyaca ünlü birçok yıldızın depremzedeler için katıldığı yardım kampanyasına Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe destek verdi.

Milli savunma oyuncusu Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kylian Mbappe kampanyamızla depremzedelere destek olmak istedi. Kylian Mbappe'nin imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz. Müzayededen elde edilecek tüm gelir, Türkiye'deki depremzedelere yardım için bağışlanacak." ifadelerine yer verdi.