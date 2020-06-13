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Spor

Mert Günok: ''Artık şampiyonluk zamanı geldi!''

Medipol Başakşehir'in milli kalesici Mert Günok Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Günok, 'Artık şampiyonluk zamanı geldi' dedi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 21:01 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 21:01
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Başakşehir'de Mert Günok, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Mert, "Hem tecrübeli hem disiplinli bir takımız. Bugün de hazır olduğumuzu gösterdik, bugün sahada diri bir takım vardı" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hayalini anlatan 31 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak kurulduğumuzdan bu yana hep şampiyonluk yarışının içerisinde yer aldık, artık zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu sezon şampiyon olmayı çok istiyoruz, inşallah şampiyon olacağız" dedi.

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