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Spor

Mert Günok, Beşiktaş ile nikah tazeledi

Beşiktaş, başarılı file bekçisi Mert Günok'un sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Başarılı eldiven, 2024-2025 sezonu sonuna kadar siyah-beyazlıların kalesini koruyacak.

1 Ağustos 2023 Salı 02:05 - Güncelleme:
Mert Günok, Beşiktaş ile nikah tazeledi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, başarılı file bekçisi Mert Günok'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

30 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI

2021 yılında Başakşehir'den Beşiktaş'a imza atan 34 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı forma altında 30 maçta sahaya çıktı.

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