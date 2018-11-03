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Mert Günok: Çok iyi bir oyun oynamadık ama kazandık

Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. İşte Mert Günok'un sözleri...

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Medipol Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
 
Galibiyetle ilgili konuşan Mert Günok, "Kritik bir galibiyet aldık. Çok iyi bir oyun oynamadık ama kazandık. Şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Ancak şampiyonluğa oynayan takımlar karşısında galibiyet almak çok önemli. Gol yemeden devam ediyoruz, bunu sürdürmek istiyoruz." dedi.
 
Açıklamalarına devam eden Mert Günok, "Bu kritik haftada puan farkını açarak liderliğimizi sürdürüyoruz. Takım olarak iyi performans gösteriyoruz. Hep beraber seviniyoruz, hep beraber üzülüyoruz, umarım devam eder." diye konuştu.

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