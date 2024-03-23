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Spor

Mert Günok: Güzel bir test oldu

A Milli Takım'da kaleci Mert Günok, hazırlık maçında alınan Macaristan mağlubiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli kaleci maçın iyi bir test olduğuna değinirken, 'Açıklarımızı görme fırsatımız oldu. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Avrupa Şampiyonası öncesi böyle takımlarla oynamak önemli.' yorumunda bulundu.

23 Mart 2024 Cumartesi 01:17 - Güncelleme:
Mert Günok: Güzel bir test oldu
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A Milli Takım kalecisi Mert Günok, Macaristan maçının ardından görüşlerini aktardı.

Mert Günok, "Güzel bir maç oldu izleyenler için. Kazanmak isterdik ama bizim için güzel bir test oldu. Açıklarımızı görme fırsatımız oldu. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Avrupa Şampiyonası öncesi böyle takımlarla oynamak önemli. Yenildiğimiz için üzgünüz. Avusturya maçına galip gelmek için çıkacağız." dedi.

Deneyimli file bekçisi, ayrıca, "Eksiklerimizi görmek için bu hazırlık maçlarını oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kolay rakipler olmayacak. Kolay maçlar olmayacak. Eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Takımda arkadaşlık adına güzel bir hava var. Herkes heyecanla Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor." sözlerini sarf etti.

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