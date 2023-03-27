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Spor

Mert Günok: Hiçbir zaman yeteneklerimden şüphe etmedim

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaşacak Milli Takım'da tecrübeli file bekçisi Mert Günok açıklamalarda bulundu.

27 Mart 2023 Pazartesi 16:46 - Güncelleme:
Mert Günok: Hiçbir zaman yeteneklerimden şüphe etmedim
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve ardından Bursa'ya gelen A Milli Futbol Takımı, yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

Hırvatistan maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtlayan Mert Günok, "Hiçbir zaman yeteneklerimden şüphe etmedim. Her zaman çalışmalarımı sürdürdüm. Pes etmek benim lügatımda yok. Ağır bir sakatlık yaşadım. Bireysel olarak her zaman düştüğüm yerden kalkmasını bildim. Futbol hayatımın sonuna kadar da bu böyle olacak. Şu anda buradayım ve burada olduğum için çok mutluyum. Benim de içinde olduğum bir kadroyla EURO 2024'e gitmek istiyoruz" dedi.

Sözlerine devam eden Mert Günok, "Ağır bir sakatlık yaşadım. Ondan önce EURO 2020'ye giderken, bir maç haricinde hepsinde ben oynadım. Pandemiden sonra bir yıl ara verildiği için şampiyonada oynama şansı elde edemedim. Bu da içimde ukte kaldı. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. İlk adımı geçtiğimiz gün gerçekleştirdik. Hocamızın performansımı değerlendirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bireysel olarak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Bu her zaman da böyle olacak. 5-6 sene kadar oynamak istiyorum. Milli takımda olduğum için de çok mutluyum. EURO2024'de orada olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, "Uzun bir süre sonra Bursa'da milli maça çıkacağımız için heyecanlıyız. Yarın çok güzel bir atmosfer olacağına inanıyoruz. Bursa halkından beklentimiz, son ana kadar bizi desteklesinler" diyerek konuşmasını tamamladı.

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