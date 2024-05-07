İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2574
  • EURO
    34,7293
  • ALTIN
    2399.76
  • BIST100
    10336.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mert Günok: İnşallah bu kupayı onlara hediye edeceğiz
Spor

Mert Günok: İnşallah bu kupayı onlara hediye edeceğiz

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale yükseldikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

7 Mayıs 2024 Salı 23:41 - Güncelleme:
Mert Günok: İnşallah bu kupayı onlara hediye edeceğiz
ABONE OL

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Ankaragücü'nü mağlup ederek kupada finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Bu sene ligde taraftarımızı üzdük. İstemediğimiz sonuçlar aldık. Elimizde bir kupa alma şansı vardı. Bugün takım çok iyi mücadele etti. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ama bir şey bitmedi kupayı almak istiyoruz." dedi.

Başarılı file bekçisi kendisi için yapılan olumlu yorumlar için, "Teşekkür ediyorum kendilerine. Beşiktaş'ın oyuncusu olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kritik anlarda ortaya çıkmak önemli. Gol yemeden finale çıktığımız için kendi adıma mutluyum. Ama bu bir takım oyunu. Kendilerine övgülerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah onlara bu kupayı hediye edeceğiz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.