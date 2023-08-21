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Spor

Mert Günok: İstemediğimiz bir sonuç aldık

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, 1-1 eşitlikle tamamlanan Pendikspor mücadelesini değerlendirdi. Tecrübeli kaleci 'İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç. İlk yarı kontrol bizdeydi. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. Bu tarz maçlar, her zaman tehlikelidir. Skoru 2-3'e götürmeyince böyle olabiliyor.' sözlerini sarf etti.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:22 - Güncelleme:
Mert Günok: İstemediğimiz bir sonuç aldık
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Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu. Günok, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç. İlk yarı kontrol bizdeydi. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. Bu tarz maçlar, her zaman tehlikelidir. Skoru 2-3'e götürmeyince böyle olabiliyor. Son dakikadaki pozisyon penaltı mı bilmiyorum, henüz izlemedim. Bir de sayılmayan golümüz var, dışarıdan çevirildiği söylenen... Ne olursa olsun içeride yenmemiz lazımdı. Puan kaybından ötürü takım olarak üzgünüz." dedi.

Milli kaleci ayrıca, "İkinci yarı oyunun kontrolünü Pendik'e verdik. Neden olduğunu açıkçası bilemiyorum. Pendik daha çok topla oynadı, baskılar yetersiz kaldı. İstemediğimiz bir sonuç. Böyle olsun istemezdik ama maalesef oldu." sözlerini sarf etti.

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