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  • Mert Hakan Yandaş, açtı ağzını yumdu gözünü! ''Güvenlik görevlisi bana saldırdı...''
Spor

Mert Hakan Yandaş, açtı ağzını yumdu gözünü! ''Güvenlik görevlisi bana saldırdı...''

Mert Hakan Yandaş, 2-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından konuştu. Kenarda ısınırken görevlinin kendisine saldırdığını belirten Mert Hakan Yandaş, 'Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar!' dedi. İşte detaylar...

24 Aralık 2022 Cumartesi 21:50 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş, açtı ağzını yumdu gözünü! ''Güvenlik görevlisi bana saldırdı...''
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası çarpıcı ifadeler kullandı.

Mert Hakan, "Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, hafta içi idmanlarda 10 kişi oynamaya hazırlandık." dedi.

Tecrübeli futbolcu ayrıca, "Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz... Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar! Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu! Güvenlik, polis görevlisi... Bana saldırdılar. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık? Yapmayın! Herkes işini yapsın! Yazık günah! Dünyayı kurtarmıyoruz. Bir sakin olun." şeklinde konuştu.

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