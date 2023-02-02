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Spor

Mert Hakan Yandaş: Birileri çıktı konuştu, bir sürü şey değişti

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Şubat 2023 Perşembe 23:20 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş: Birileri çıktı konuştu, bir sürü şey değişti
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Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı.

Hakemin performansını eleştiren Yandaş, "İnanılmaz tempolu bir maçtı. İki takım için de git-geller var. Maçın önüne geçen bir hakem var. Canımız yanıyor. Konuşmak istemiyoruz. Benim pozisyonuma yeni bir kural gelmiş dedi içeride. Onu geçtim. Michy'nin pozisyonu yüzde 100 penaltı. Enner'in pozisyonunda diz vuruyor, yüzde 100 penaltı. Samet'in var. Her şeyi geçtim. Miha'nın pozisyonunda ne düşünüyor, düdük ağzına gidiyor ama vazgeçiyor." dedi.

Camianın birlikte kalması gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "İlginç şeyler oluyor. Birileri çıktı konuştu, bir sürü şey değişti. Kamunun vicdanına bırakıyorum. Herkes açık gönüllülükle yorumlasın. Daha hiçbir şey bitmedi. Allah'ın izniyle buradan döneriz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Camiamız birlikte kalsın." ifadelerini kullandı.

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