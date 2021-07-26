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Spor

Mert Hakan Yandaş: Güzel günler bizi bekliyor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Gençlerbirliği'ni 4-0 yendikleri maçın sonrasında açıklama yaptı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:55 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:55
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yendiği maçta 2 asist yapan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuştu.

Eksikleri gidermek istediklerini kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, "3. maçın sonunda geliştiğimizi görüyoruz, çok daha eksiklerimiz var. Pratik yapıyoruz, çalışıyoruz, inşallah takım daha iyi yerlere gelecek. Hocamızın oynatmak istediği oyun bana biraz daha uygun, verdiği öz güven de güzel. Çok şey yapmak isterken bazen yapamıyorsunuz, öyle bir dönem geçti benim için. İnşallah böyle başladı, böyle gider. Elimden geleni yapmak için devam edeceğim." dedi.

Coşkulu bir takım olduklarını söyleyen Mert Hakan, "Taraftarımızın istediği coşkulu takımı izletmek istiyoruz. Eski özledikleri Fenerbahçe için mücadele edeceğiz. Takımda müthiş bir enerji var, inşallah güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

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