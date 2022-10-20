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Spor

Mert Hakan Yandaş sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de ne zaman sahalara döneceği merak konusuydu. Bu sezon 10 resmi maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Mert Hakan Yandaş'ın 2 hafta sonra sahalara geri dönmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Ekim 2022 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi
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Fenerbahçe'de bu sezon sakatlıklardan yüzü gülmeyen Mert Hakan Yandaş'ın sahalara döneceği tarih netlik kazandı. Mert Hakan Yandaş'ın 13. haftada Sivasspor ile oynanacak karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor.

MERT HAKAN YANDAŞ, 10 MAÇI KAÇIRDI

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de bu sezon en çok sakatlanan isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli formayla 10 resmi maçı sakatlıkları nedeniyle kaçıran Mert Hakan Yandaş, yalnızca 8 resmi maçta forma giydi.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Tedavi süreci hızla devam eden Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçına yetişmesi bekleniyor. Tedbir nedeniyle ilk 11'de şans bulması zor görünen 28 yaşındaki oyuncu, büyük ihtimalle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçın yalnızca 1'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 204 dakika süre aldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle skora etki etti.

Star Gazetesi

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