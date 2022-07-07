Mert Hakan Yandaş'ın bileti kesildi! Gözünün yaşına bakmadılar

Jorge Jesus ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi. Portekizli teknik adamın Mert Hakan Yandaş'ın iyi bir teklif gelirse satılabileceğine dair raporunu yönetime ilettiği öne sürüldü.

JORGE JESUS, MERT HAKAN YANDAŞ'IN BİLETİNİ KESTİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iç transferde de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aksam.com.tr'de yer alan habere göre; Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerde yönetime Mert Hakan Yandaş için talimatı verdi. Portekizli teknik adamın raporuna göre Mert Hakan Yandaş iyi bir teklif gelmesi halinde satılabilir.

TALİBİ VAR

Mert Hakan Yandaş için Rus ekibi CSKA Moskova, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilere 5 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. Ancak Fenerbahçe 27 yaşındaki oyuncu için bu rakamı az bularak teklifi geri çevirmişti.

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MERT HAKAN YANDAŞ'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin 2020'nin yazında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 33 resmi maçta 2077 dakika süre buldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.