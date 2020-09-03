Mert Hakan Yandaş'ın ilk milli heyecanı

03 Eylül 2020 Perşembe 22:37 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 22:37

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'ı konuk etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan karşısında kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi.

Savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturan Güneş, orta sahada Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç ve Ahmed Kutucu'ya, ileri uçta da Burak Yılmaz'a şans tanıdı.

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez milli takıma davet edilen Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de forma şansı buldu.