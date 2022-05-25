Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin A Milli Takım aday kadrosunda yer almaması hem yönetimin hem teknik heyetin tepkisini çekti. Son ayların en formda isimleri olmasına rağmen aday kadroda dahi yer almamaları bu iki oyuncunun moralini hayli bozdu.

Sabah'ın haberine göre; İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın A Milli Takım'a alınmamalarında kötü niyet olduğuna inandığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin son 14 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik aldığı süreçte takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş, yakın çevresine konuyla ilgili dert yandı.

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LİGİN EN FORMDA OYUNCUSUYUM

Mert Hakan Yandaş'ın "Bireysel olarak son aylarda ligin en formda oyuncularından biriyim. Türk oyuncular arasında asist kralıyım. Birçok istatistikte zirve yaptığım bir dönemdeyim. Ancak yine de tercih edilmiyorum. Benim yerime zirve yarışında aylardır olmayan takımların oyuncuları tercih ediliyor" dediği öğrenildi.

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SEBEP FENERBAHÇELİ OLMAM MI?

Yıldız futbolcunun "Aday kadroya gidebilmem için ne yapmam lazım bilemiyorum... A Milli Takıma seçilmem için Fenerbahçe'den ayrılmam mı gerekiyor? Hem bireysel hem takım olarak performansımız ortada. Seçilmeme kararına 'Fenerbahçeli olmam' dışında başka bir sebep bulamıyorum. Futbolu, futboldan gelmiş insanların yönetmesini istiyoruz. Ama onlar geçmişte giydikleri formaları hala çıkaramıyor" ifadelerini kullandığı kaydedildi.