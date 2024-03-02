İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2024 Cumartesi / 22 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mert Hakan'dan camiaya şampiyonluk mesajı!
Spor

Mert Hakan'dan camiaya şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Hatayspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

2 Mart 2024 Cumartesi 21:38 - Güncelleme:
Mert Hakan'dan camiaya şampiyonluk mesajı!
ABONE OL

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Hatayspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan, "Bireysel performanstan ziyade takımın koyduğu karakter önceki senelerden dolayı daha güçlü dönüyoruz. Kaldı 10 hafta ve 10 final maçı. Camiamız yanımızda olsun. Herkes sabretsin. Birlikte kalalım. Olursa olacak. Olmazsa da faturayı istedikleri gibi keserler. GoForVictory diyorum." dedi.

Mert Hakan Yandaş ayrıca, "Fenerbahçe maç kaybedebilir ama öyle kaybedemez. Hoca gerekeni söyledi ama biz oyuncu grubunun da yeterince canı sıkıldı. Büyük oyuncular var ve önceki yıllar gibi kırılma olmuyor. Güzel bir maç oynadık. Perşembe günü de sert ve diri bir takımla oynayacağız. Oradan da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Birlikte kalırsak şampiyonluk hayal değil." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.