Mert Hakan'dan camiaya şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Hatayspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan, "Bireysel performanstan ziyade takımın koyduğu karakter önceki senelerden dolayı daha güçlü dönüyoruz. Kaldı 10 hafta ve 10 final maçı. Camiamız yanımızda olsun. Herkes sabretsin. Birlikte kalalım. Olursa olacak. Olmazsa da faturayı istedikleri gibi keserler. GoForVictory diyorum." dedi.

Mert Hakan Yandaş ayrıca, "Fenerbahçe maç kaybedebilir ama öyle kaybedemez. Hoca gerekeni söyledi ama biz oyuncu grubunun da yeterince canı sıkıldı. Büyük oyuncular var ve önceki yıllar gibi kırılma olmuyor. Güzel bir maç oynadık. Perşembe günü de sert ve diri bir takımla oynayacağız. Oradan da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Birlikte kalırsak şampiyonluk hayal değil." sözlerini sarf etti.