Galatasaray'ın sezon başında flaş bir hamle ile kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu.

Yerine gelecek isim belli oldu Seferovic G.Saray'dan ayrılıyor

2 YILDA 6 MİLYON AVRO

Takvim'in haberine göre; sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon avro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.

GALATASARAY İZİN VERECEK

Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Mertens için Sarı-Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanmadan oyuncunun transferine izin vereceği ifade ediliyor.

Volkan Demirel: Mağlubiyetin sorumlusu benim

PODOLSKI DE VISSEL KOBE'YE TRANSFER OLMUŞTU

Vissel Kobe de Galatasaray için hiç de yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında Sarı-Kırmızılı kulübe 2.6 milyon avro ödenmişti.