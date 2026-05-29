Merve Dinçel gözünü olimpiyat altınına dikti

Almanya'nın Münih kentindeki 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan Merve, kürsünün zirvesine çıktı.

Başarılarıyla kız çocuklarına örnek olan Merve, AA muhabirine, Türk kadın tekvandosu, sıklet değişikliğine gitmesi ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyonda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye Tekvando Kadın Milli Takımı'nın, Avrupa'nın zirvesinde yer aldığına dikkati çeken Merve, "Kadınlarımızın başarısıyla gerçekten çok gurur duyuyorum. Sporun her alanındaki başarılar çok değerli. Hep şu mottoyu savunuyorum, bugünün güçlü kadınları, yarının kız çocuklarına umut oluyor. Dolayısıyla kadınlarımızın kazandığı başarılar çok değerli." diye konuştu.

Kadınlarda geçen yıl takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştıklarına işaret eden 26 yaşındaki milli sporcu, "Bu, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bizim tek eksiğimiz, olimpiyat altın madalyası. Eminim ki şu an tüm Türk kadın tekvandocuların tek hedefi olimpiyat şampiyonluğudur. Çünkü ilkler unutulmaz. Ben de unutulmayan bir kadın sporcu olmak için elimden geleni yapacağım. İnşallah o madalyanın 2028'de benden çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ OLİMPİK SIKLETİ 57 KİLO

İlk olimpiyat deneyimini Paris 2024'te yaşayan Merve, "Hep şunu söylüyorum, 2024 Paris Olimpiyatları beni büyüttü, spora bakış açımı değiştirdi. Nasıl odaklanmam gerektiğini ve orada nasıl bir Merve'nin hazır olması gerektiğini artık çok daha iyi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2022'de 49, 2026'da 53 kiloda Avrupa şampiyonluğu yaşayan Merve, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na 57 kiloda katılmayı hedeflediğini dile getirdi.

Milli tekvandocu, sıklet değişikliğiyle ilgili soruya, "Olimpik sıkletim artık 57 kilo. İzlediğim ve gördüğüm kadarıyla değişen bir tekvando var. Bu değişen tekvandoya göre Merve, 57 kiloda da çok rahat şampiyon olabilecek bir sporcu. Olimpiyat madalyasını rahat kazanacağımı düşünüyorum." yanıtını verdi.

"EŞİMİN MAÇLARINI İZLERKEN DAHA FAZLA STRESE GİRİYORUM"

Kendisi gibi milli tekvandocu olan eşi Ferhat Can Kavurat'ın kendisine taktiksel anlamda güç kattığını aktaran Merve, şunları kaydetti:

"Eşim tabiri caizse benim beynimin durduğu yerde bana beyin oluyor. Bu benim için çok önemli ve değerli. Biz, iki kişi dövüşüyoruz. Rakiplerim tek, biz evde iki kişiyiz. Antrenörümü ve ailemi de katarsak aslında koca bir aileyiz ama rakiplerimiz tek. Bu bana çok büyük bir avantaj sağlıyor. Eşimin maçlarını izlerken daha fazla strese giriyorum. Çünkü kendimin ne yapacağını biliyorum. Ama eşimin sağı solu birbirini tutmuyor. Olacak mı, olmayacak mı derken daha stresli oluyorum."

AİLELERE VE KIZ ÇOCUKLARINA ÇAĞRI

Kariyerinde büyüklerde 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Merve Dinçel Kavurat, dua ederek tatamiye çıktığını, onun dışında maç öncesinde bir rutini olmadığını belirtti.

Şampiyon sporcu, tekvandoya mesafeli yaklaşan aileler ile kız çocuklarına ise "Bugünkü Merve'yi, öz güvenli konuşan Merve'yi var eden şey tekvando. Bırakın kız çocuklarımız da kendilerini var edebilmenin bir yolunu bulsun. Kendilerini koruma zorunluluğu hissetmektense kendinden emin bir şekilde ilerlesinler. Tekvandoyu kesinlikle tavsiye ediyorum." sözleriyle seslendi.