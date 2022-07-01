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Spor

Merve Tuncel, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Milli yüzücü Merve Tuncel, 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 200 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

AA1 Temmuz 2022 Cuma 22:12 - Güncelleme:
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19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 200 metre kelebekte bronz madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda yüzme branşında müsabakalar yapıldı.

Merve Tuncel, kadınlar 200 metre kelebekte, 2.12.59'luk derecesiyle podyumun üçüncü basamağına çıktı. Aynı yarışta Defne Taçyıldız, 2.16.22 ile 8. sırayı elde etti.

Bosna Hersek'ten Lana Pudar'ın 2.09.18 ile altın madalya kazandığı müsabakada, Portekiz'den Ana Monteiro 2.09.32 ile gümüş madalyaya uzandı.

  • Merve Tuncel
  • akdeniz oyunları
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