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Spor

''Mesaj gelene kadar farketmemişim'' Abdullah Avcı'dan samimi itiraf

Trabzonspor'un başında ikinci dönemini geçiren teknik direktör Abdullah Avcı kulüp dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Avcı, Trabzonspor'u çok özlediğini gelen mesajla anladığını söyledi.

IHA5 Aralık 2023 Salı 10:22 - Güncelleme:
''Mesaj gelene kadar farketmemişim'' Abdullah Avcı'dan samimi itiraf
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra bir süre dinlenme düşüncesi içinde olduğunu söyleyerek, "Ama futbolsuz nefes alamam ben. Tatilde bile eski maçları seyrederim. Kütüphanem eski futbol efsanelerinin kitaplarıyla doludur. Yani benim dinlenmem bile futboldur" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp dergisinin kasım ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulüpten ayrıldıktan sonra bir müddet dinlemek istediğini belirten Avcı, "Sonrasında ne yapacağıma karar vermek niyetindeydim. Ama futbolsuz nefes alamam ben. Tatilde bile eski maçları seyrederim. Kütüphanem eski futbol efsanelerinin kitaplarıyla doludur. Yani benim dinlenmem bile futboldur" değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'dan ayrı kaldığı süre boyunca kendisini arayıp fikir almak isteyen herkese sohbet kapısını açık tuttuğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Doğrularımı zaman içerisinde keşfettiğim hatalarımdan çıkardığım derslerimi, modern futbolu nasıl gördüğümü, analizlerimi, kulüp seviyesinde ya da milli takım seviyesinde nasıl ileri gidebileceğimizi kendime göre anlattım. Sonra bir gün Ertuğrul Doğan kısa bir mesaj attı. O zaman anladım ki içimde bir yerlerde Trabzon tutkusunu halen atamadığım bir şeyler var. Burada bir şampiyonluk yaşadık ve birçok teknik adam için bu yeteri kadar büyük bir mesele ama o mesajı okur okumaz aklımdan geçen ilk şey, 'bir kez daha yapabiliriz' oldu" ifadelerini kullandı.

Avcı, 'Bu kadar çabuk geri dönmeyi bekliyor muydunuz?' sorusuna, "Bütün samimiyetimle cevap vermem gerekirse, demek ki bekliyormuşum. O mesaj gelene kadar fark etmemişim ama Trabzon'u çok özlemişim" cevabını verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON EN TEPEYE OYNAMAK İÇİN PLANLARIMIZI YAPMAYA BAŞLADIK"

"Burası Trabzon. Burada her an, her şey olabilir" diyen Abdullah Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Farklı değil ama şimdi başka bir seviye. Telefi etmemiz gereken işler var. Daha iyi olmamız gereken alanlar var. Ligde anlayış olarak ben dahil hepimizin adapte olmamız gereken yeni bir seviye var. Önümüzde Türkiye Kupası gibi önemli bir hedef de var. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bunları yaparken de önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız. Önümüzdeki sezon en tepeye oynamak için planlamamızı yapmaya başladık."

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