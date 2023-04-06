Messi, 400 milyon euroyu elinin tersiyle itti

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Paris Saint-Germain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız ekibindeki ilk yıl, Barcelona'daki seviyesinden uzak kaldığı gerekçesiyle eleştirilen Lionel Messi bu sezon 33 maçta 18 atıp 17 aist yaparak 35 gole etki etti.

Yıldız oyuncu Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Fransız taraftarlar, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun kazanılması için büyük beklentiye girmişti. Ancak PSG son 16 turunda Bayern Münih'e elendi.

Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan hayal kırıklığından sonra Lionel Messi, PSG taraftarları tarafından istenmeyen oyuncu ilan edildi. Yıldız oyuncu Parc des Princes'te oynanan maçlarda ıslıklanmaya başladı. PSG de haziran ayında sözleşmesi bitecek Messi ile kontrat konusunda henüz anlaşmaya varmadı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan takımı Al Hilal, Lionel Messi'ye 400 milyon kazanabileceği bir teklifte bulundu.

Barcelona ile bu aralar sık anılan Lionel Messi ise bu yüklü miktarı reddetti.

Yıldız futbolcunun 400 milyonu reddetmesinin sebebi kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istemesinden dolayı.

Barcelona yetkilileri, Lionel Messi'yi kulübe döndürmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ancak Katalan ekibinin yaşadığı finansal problemler nedeniyle transfer zora girebilir. Barcelona, Manchester City'den sezon sonu ayrılacak İlkay Gündoğan'ı da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.