Messi: Barcelona'ya geri dönebilirdim ama olmadı

Inter Miami forması giyen ve geçtiğimiz günlerde kariyerindeki 8. Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi, L'Equipe'ye verdiği röportajda önemli ifadeler kullandı. İşte Arjantinli yıldızın sözleri...

DÜNYA KUPASI

"Kazandığımız anda aklımdan binlerce şey geçti. Hayatım boyunca bu rüya için savaştım. Bu benim hayalimdi ama aynı zamanda ailemin, arkadaşlarımın ve tüm Arjantin'in de hayaliydi. Kendime 'işte bu, her şeyi kazandım' dedim. Sahnede Dünya Kupası'nı gördüğümde, onun bizim olduğuna inanamadım. İlk kez ona dokunma şansım olmuştu ve onu öpmek istedim"

2026'DA OLACAK MI?

"2026 Dünya Kupası'nda oynayacak mıyım? O zaman kaç yaşında olacağımı düşünürsek, bu zor görünüyor ama göreceğiz"

"BARCELONA'YA DÖNEBİLİRDİM"

"Bu yaz Barcelona'ya geri dönebilirdim ama olmadı. 2021'de olanlara benzer bir şey yaşandı. Paris'e gitmek zorunda kaldığım döneme çok benziyordu."

"BARÇA'DA BIRAKMAK İSTEDİM"

"Barcelona'ya geri dönmeyi, her zaman istediğim gibi orada bırakmayı düşündüm ama bu mümkün olmadı."

BARCELONA YORUMU

"Xavi yönetimindeki Barcelona hakkında ne düşünüyorsun?"

"Onları hala takip ediyorum, maçlarını izliyorum. Xavi'nin gelişinden bu yana takım iyi bir gelişim gösterdi. Mükemmel yeteneklere sahip genç oyuncularla Lewandowski gibi tecrübeli oyuncuları bir araya getirdi. Genç oyuncular mükemmel bir seviyede. Bu yıl tüm şampiyonalarda rekabet etme şansı olan iyi bir takım görüyorum"

"SADECE OLUMLU ŞEYLER HATIRLIYORUM"

"Paris'te bazıları iyi, bazıları o kadar iyi olmayan pek çok şeyin yaşandığı iki yıl geçirdim. Ancak bu dönemden daha önce birkaç kez bahsetmiştim. Artık geçmişte kaldı ve ben sadece olumlu şeyleri hatırlıyorum."

"ORADA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUM"

"Paris'te takımla birlikte üst üste iki şampiyonluk kazandık. Bir önceki sezon ise başka bir takım şampiyon olmuştu. Ayrıca Paris'te çok iyi arkadaşlar edindim ve orada oynarken dünya şampiyonu olmayı başardım"

"AVRUPA'YA DÖNMEYECEĞİM"

"Tanrı'ya şükür, olağanüstü bir kariyere sahip olacak kadar şanslıydım, uzun yıllar oynadığım Avrupa'da hayal ettiğim her şeyi kazandım. ABD'ye gelerek yeni bir adım attım. Bir daha Avrupa'da oynamak için geri döneceğimi sanmıyorum"