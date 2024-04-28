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Spor

Messi hem attı hem attırdı, Inter Miami kazandı

Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, deplasmanda New England'ı 4-1 mağlup etti. Arjantinli yıldız, maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

28 Nisan 2024 Pazar 10:04 - Güncelleme:
Messi hem attı hem attırdı, Inter Miami kazandı
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MLS 10. hafta maçında Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, deplasmanda New England ile karşılaştı.

Gillette Stadı'nda oynanan maçı Inter Miami 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32 ve 67. dakikalarda Lionel Messi, 83. dakikada Benjamin Cremaschi ve 88. dakikada Luis Suarez kaydetti. New England'ın tek golü 1. dakikada Tomas Chancalay'dan geldi.

Maçta 2 gol ve 1 asist yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, mücadelenin öne çıkan ismi oldu. Yıldız oyuncu bu sezon 9 maçta forma giydi ve 9 gol, 5 asist yaptı.

Alınan bu sonucun ardından Inter Miami, 21 puanla liderliğe yükseldi. New England ise 4 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter Miami, New York Red Bulls ile oynayacak. New England ise Chicago Fire ile karşılaşacak.

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