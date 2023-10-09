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Spor

Messi ile Ronaldo bir araya gelebilir

MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'dan kiralık teklif aldığı öne sürüldü.

9 Ekim 2023 Pazartesi 19:22 - Güncelleme:
Messi ile Ronaldo bir araya gelebilir
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Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Inter Miami ile yaklaşık 4 ay boyunca herhangi bir maçı olmayan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan geldi.

Haberde; Barcelona iddialarına karşın Messi'nin eski kulübüne dönmeyi düşünmediği ifade edilirken, bir Suudi Arabistan ekibinin Messi'yi 6 aylığına kiralamak için teklifte bulunduğu yer aldı.

YENİDEN BULUŞABİLİRLER

Inter Miami'nin ve Lionel Messi'nin teklifi kabul etmesi halinde, futbol tarihine damga vurmuş Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetinin son versiyonu, Suudi Arabistan'da yaşanabilir.

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