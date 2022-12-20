Dünya Kupası'nda üst üste rekorlar kırarak efsane oyuncuları geride bırakan Lionel Messi, turnuvanın ardından farklı kulvarlarda da başarılara imza atmaya devam ediyor.
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Messi'nin Instagram hesabından kupayı kaldırdığı fotoğraf, 57,2 milyon kişi tarafından beğenilerek sosyal paylaşım sitesinde yeni rekorun sahibi oldu.
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Instagram'ın önceki en çok popüler paylaşımı, 56,1 milyon beğeniyle "yumurta" fotoğrafı olmuştu.