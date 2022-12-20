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Spor

Messi Instagram'da da tarih yazdı! Tek rakibi yumurtaydı...

Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'nin paylaştığı kupalı fotoğraf, Instagram'da beğenilme rekoru kırdı.

AA20 Aralık 2022 Salı 14:20 - Güncelleme:
Messi Instagram'da da tarih yazdı! Tek rakibi yumurtaydı...
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Dünya Kupası'nda üst üste rekorlar kırarak efsane oyuncuları geride bırakan Lionel Messi, turnuvanın ardından farklı kulvarlarda da başarılara imza atmaya devam ediyor.

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Messi'nin Instagram hesabından kupayı kaldırdığı fotoğraf, 57,2 milyon kişi tarafından beğenilerek sosyal paylaşım sitesinde yeni rekorun sahibi oldu.

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Instagram'ın önceki en çok popüler paylaşımı, 56,1 milyon beğeniyle "yumurta" fotoğrafı olmuştu.

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