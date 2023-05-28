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Spor

Messi, Ronaldo'yu geride bıraktı! 5 büyük ligde en çok gol atan Messi oldu

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak 5 büyük ligde en fazla gol atan oyuncu oldu.

28 Mayıs 2023 Pazar 00:33 - Güncelleme:
Messi, Ronaldo'yu geride bıraktı! 5 büyük ligde en çok gol atan Messi oldu
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Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak 5 büyük ligde en çok gol atan oyuncu unvanını elde etti.

Paris Saint Germian'ın Strasbourg ile karşılaştığı mücadelede attığı gol ile 496. golünü kaydeden Messi, Ronaldo'yu geride bırakarak 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu.

Arjantinli yıldız attığı golle Paris Saint Germain ile 2.kez üst üste şampiyonluğa ulaşarak 43.kupasını kaldırdı ve Dani Alvesi'i yakalayarak tüm zamanların en çok kupa kaldıran oyuncusu oldu.

Arjantinli yıldız La Liga 520 maçta 474 Ligue 1 de ise 56 karşılaşmada 21 gol kaydetti.

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