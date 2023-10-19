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Spor

Messi: Takımdan ayrılmayacağım

Inter Miami'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

19 Ekim 2023 Perşembe 13:14 - Güncelleme:
Messi: Takımdan ayrılmayacağım
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Inter Miami forması giyen Lionel Messi, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız, kulüpten ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"TAKIMDAN AYRILMAYACAĞIM"

Messi, "Ocak ayında sezon öncesi çalışmalar yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için Miami'ye döneceğim" diye konuştu.

"BU UTANÇ VERİCİ"

Deneyimli yıldız, kulübü Inter Miami'nin ligde play-off'a kalamamasıyla ilgili olarak, "Bu utanç verici. Çok yaklaşmıştık. Son birkaç maçı kaçırdım. Birkaç sakatlık yaşadık. Temmuz ayı bizim için zor geçti. Her 3 günde bir maç oynadık, seyahat ettik. Ama bir turnuva kazandık, bu da kulüp ve gelecek için çok önemli" sözlerini kullandı.

TAKIMDAN AYRILACAK İDDİASI

Inter Miami, MLS'te play-off bileti alamamasının ardından şubat ayının sonuna kadar maç yapmayacak. Bu gelişmenin ardından Lionel Messi'nin kısa süre de olsa takımdan ayrılabileceği öne sürülmüştü.

PSG'nin ardından Inter Miami'ye transfer olan Messi, MLS ekibinde 13 maçta 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

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