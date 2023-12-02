Messi ve Suarez tekrar kavuşuyor!

Bir dönem Barcelona'da birlikte oynayan ikili Lionel Messi ve Luis Suarez'in yeniden bir araya gelmesi söz konusu. Gelen bilgilere göre Uruguaylı Luis Suarez, MLS ekibi Inter Miami'ye imza atmaya hazırlanıyor.

Şuanda Gremio'da forma giyen Luis Suarez, devre arasında sözleşmesini noktalayacak. Deneyimli futbolcu iç sahadaki son maçını pazar günü Vasco da Gama'ya karşı oynayacak.

Son karşılaşması ise 7 Aralık'ta Fluminense'de olacak.

Bu maçların ardından sözleşmesi noktalanacak olan 36 yaşındaki golcü, eski takım arkadaşları Messi, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile Inter Miami'de buluşması bekleniyor.