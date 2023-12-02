İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Messi ve Suarez tekrar kavuşuyor!

İspanyol devi Barcelona'da beraber forma giyen ve yakaladıkları uyum ile istatistiksel olarak birçok rekor kıran Lionel Messi ve Luis Suarez yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyorlar. Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'nin Luis Suarez'i transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi.

2 Aralık 2023 Cumartesi 00:47 - Güncelleme:
Messi ve Suarez tekrar kavuşuyor!
ABONE OL

Bir dönem Barcelona'da birlikte oynayan ikili Lionel Messi ve Luis Suarez'in yeniden bir araya gelmesi söz konusu. Gelen bilgilere göre Uruguaylı Luis Suarez, MLS ekibi Inter Miami'ye imza atmaya hazırlanıyor.

Şuanda Gremio'da forma giyen Luis Suarez, devre arasında sözleşmesini noktalayacak. Deneyimli futbolcu iç sahadaki son maçını pazar günü Vasco da Gama'ya karşı oynayacak.

Son karşılaşması ise 7 Aralık'ta Fluminense'de olacak.

Bu maçların ardından sözleşmesi noktalanacak olan 36 yaşındaki golcü, eski takım arkadaşları Messi, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile Inter Miami'de buluşması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.