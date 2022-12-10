Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiği Hollanda maçı sonrası Lionel Messi'nin Beşiktaşlı Wout Weghorst'a söylediği sözler geceye damga vurdu.

"NE BAKIYORSUN APTAL!"

Lionel Messi maç sonu röportajı verirken "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak" sözlerini sarf etti. Yayın sırasında Messi'nin bu sözleri söylediği kişinin ise Beşiktaşlı Wout Weghorst olduğu sonradan teyit edildi.

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"BİZİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI"

Messi sözlerinin devamında ise, "Maçlardan önce konuşan insanları sevmiyorum. Hollanda'nın 19 numaralı forveti bizim yanımıza gelip kışkırtmaya çalıştı. Hocaları da bize saygısız davrandı" açıklamasını yaptı.

WEGHORST'TAN CEVAP

Beşiktaşlı Wout Weghorst ise maç sonu açıklamalarında Messi'yle el sıkışmak istediğini ancak yıldız oyuncunun kendisine elini vermediğini belirerek, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yaptı.