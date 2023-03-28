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Spor

Messi'den emeklilik sinyali

Arjantinli yıldız Lionel Messi son Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından büyük bir başarıya imza atmıştı. Futbolda elde edebileceği tüm başarılara ulaştığını düşünen Messi emeklilik hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu.

28 Mart 2023 Salı 17:05 - Güncelleme:
Messi'den emeklilik sinyali
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Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası zaferinin ardından duyduğu şükranı belirten Messi, "Tanrıya şükürler olsun ki futbolda başarabileceğim her şeyi başardım. Takım arkadaşlarıma bana verdikleri harika hediyeler için teşekkür ediyorum. Teknik ekibimiz ile federasyonumuz her zaman bizim yanımızdaydı ve biz de her zaman gerektiği gibi davrandık" dedi.

Kariyerine dair konuşan Messi, "Şimdi futbolda kalan vaktimin tadını çıkarmalıyım. Ne kadar süre daha futbol oynarım bilmiyorum ancak kariyerim boyunca futbol oynamak bana her zaman keyif verdi." sözlerini kullandı. Kariyeri boyunca 866 maça çıkan Messi, bu maçlarda 707 gol 336 asist kaydetti.

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