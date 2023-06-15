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Spor

Messi'den yeni rekor! Kariyerinin en hızlı golünü Avustralya'ya attı

Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi kariyerinin en hızlı golünü dostluk maçında Avustralya'ya karşı kaydetti.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
Messi'den yeni rekor! Kariyerinin en hızlı golünü Avustralya'ya attı
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Son dünya şampiyonu Arjantin, yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin kariyerinin en hızlı golünü attığı dostluk maçında Avustralya'yı 2-0 yendi.

Çin'in başkenti Pekin'deki Workers Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Arjantin'de ceza sahası dışında topla buluşan Messi, çalımlarla önünü boşaltarak uzak mesafeden şık bir vuruşa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 79. saniyesinde gelen gol, gelecek sezon için Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami ile anlaşan Messi'nin kariyerinde attığı en hızlı gol olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde de oyunu kontrolü altında tutan Arjantin, 68. dakikada German Pezzella'nın fileleri sarsmasıyla müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

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