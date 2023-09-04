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Spor

Messi'li Inter Miami, son şampiyon Los Angeles'ı yıktı

MLS ekiplerinden Inter Miami, son şampiyon Los Angeles'ı deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup ederek son dönemdeki çıkışını sürdürdü.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
Messi'li Inter Miami, son şampiyon Los Angeles'ı yıktı
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Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, son şampiyon Los Angeles'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek son dönemdeki çıkışını sürdürdü.

BMO Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter Miami'ye 3 puanı getiren golleri, Facundo Farias, Jordi Alba ve Leonardo Campana kaydetti. Yıldız oyuncu Lionel Messi ise iki golün asistini yaptı. Los Angeles'ta ise Ryan Hollingshead ağları sarstı.

Bu galibiyetle Inter Miami, ligin bitimine 9 maç kala play-off'a kalma sınırının 9 puan altında yer aldı.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nı kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Inter Miami, Messi'nin transferinin ardından yenilmezlik sersini 11 maça çıkardı. Arjantinli yıldız, 11 karşılaşmada 11 gol ve 5 asistle takımının başarısında önemli rol oynadı.

- Messi'nin maçına ünlüler akın etti

Öte yandan, Inter Miami'nin son karşılaşmasında, yıldız oyuncu Messi'yi tribünden takip edenler arasında İngiltere Sussex Dükü Prens Harry, ABD'li aktörler Leonardo DiCaprio, Tom Holland, Toby Maguire, Will Ferrell, Owen Wilson ve Gerard Butler, müzisyenler Liam Gallagher, Selena Gomez, Tyga, B-Real ve Nas yer aldı.

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