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Spor

Messi'nin Inter Miami ile sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, Forbes'a açıklamalarda bulundu. Mas, Messi'nin sözleşmesindeki detayları açıkladı.

9 Nisan 2024 Salı 14:16 - Güncelleme:
Messi'nin Inter Miami ile sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı
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Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, Forbes'a açıklamalarda bulundu. Mas, Messi'nin sözleşmesindeki detayları açıkladı.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE

Öte yandan Arjantinli yıldızın sözleşmesinde futbolu bıraktıktan sonrasıyla ilgili de bir madde bulunuyor.

Buna göre Messi'nin mukavelesinde futbolu bıraktıktan sonrası için "Inter Miami'de yönetici olarak görev alabilir" maddesi bulunuyor.

Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona eriyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Messi bu sezon Inter Miami ile 6 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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