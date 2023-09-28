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Spor

Messi'siz Inter Miami, ABD Açık Kupası'nı kaybetti

ABD Açık Kupası finalinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Messi'nin takımı Inter Miami rakibi Houston Dynamo'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu ve şampiyonluğu kaptırdı.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
Messi'siz Inter Miami, ABD Açık Kupası'nı kaybetti
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Futbolda ABD Açık Kupası finalinde Inter Miami'yi 2-1 yenen Houston Dynamo, şampiyon oldu.

Florida eyaletindeki DRV PNK Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 24. dakikada Griffin Dorsey ve 33. dakikada Amine Bassi'nin golleriyle 2-1 yenen Houston Dynamo, son 5 yılda ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Inter Miami'nin tek golünü 90+2. dakikada Josef Martinez atarken, Arjantinli yıldız Lionel Messi sakatlığı nedeniyle final mücadelesini tribünden takip etti.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) normal sezon 21 Ekim'de sona erecek ve play-off maçları 25 Ekim-9 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Paris St-Germain'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayında Inter Miami'ye transfer olan Messi, şu ana kadar 11 gol attı.

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