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Spor

Mesut Özil, Arsenal'in Avrupa kadrosuna alınmadı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta; Mesut Özil, Sokratis Papastathopoulos ve William Saliba'yı takımının UEFA Avrupa Ligi kadrosuna almadı.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 14:55 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 14:55
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının Avrupa kadrosuna dahil edilmedi.

İspanyol teknik adam Mikel Arteta, başkent temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 31 yaşındaki Mesut Özil'in yanı sıra savunma oyuncuları Sokratis Papastathopoulos ve William Saliba'yı da almadı.

2013 yılında 42,4 milyon sterlin bonservis bedeliyle Real Madrid'den Arsenal'a transfer olan Mesut Özil, mart ayından bu yana forma şansı bulamadı.

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak.

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