Mesut Özil İngiltere'yi salladı! ''Yeniden dirilişin eşiğinde''

14 Aralık 2021 Salı 10:33 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 10:47

Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla sadece Türkiye'de değil, İngiltere'de de konuşulmaya devam ediyor. Sarı lacivertli takımın, Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-2 yenildiği karşılaşmada şık bir gole imza atan yıldız futbolcu, eski takımı Arsenal'deki başarı günlerini anımsattı. İngiliz basını da Mesut'un golünden övgüyle bahsetti.

"MESUT ÖZİL YENİDEN DİRİLİŞİN EŞİĞİNDE"

The Mirror gazetesi, tecrübeli futbolcunun Gaziantep FK maçındaki oyunuyla ilgili "Arsenal'in eski yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçe için yeniden dirilişinin eşiğinde klasik gollerinden birini attı" başlığını atarken, "Mesut Özil Fenerbahçe için gol attıktan sonra elinden gelenin en iyisini yapıyor... Premier Lig takımı Arsenal'den ayrıldıktan yaklaşık bir yıl sonra" ifadelerini kullandı.

"ARSENE WENGER DÖNEMİNDEKİ GİBİ"

Haberde, Fenerbahçe'nin Gaziantep'e 3-2 mağlup olduğu maçta Mesut'un muhteşem bir gol attığı ve Türkiye'de yeniden bir canlanma yaşadığı vurgulanarak, "Özil'in Gaziantep'e attığı gol, Arsenal'in efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger yönetimindeki dönemini hatırlattı." yorumu yapıldı.

"BÜYÜLEYİCİ BİR VÜCUT ÇALIMI"

33 yaşındaki futbolcunun attığı gol için ise şu sözlere yer verildi:

"Tecrübeli oyuncu mükemmel zamanlaması olan pası almak için defansın arkasına sarkmadan önce büyüleyici bir vücut çalımı attı. Daha sonra kalecinin üzerinden bir vuruşla tribünlerin ve takım arkadaşlarının takdirini kazandı"

"MESUT ÖZİL ESKİ GÜNLERE DÖNDÜ"

The Sun gazetesinde ise "Arsenal'in eski yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçe için kendi alametifarikası olan golüyle eski günlere döndü" başlığını atarken, "Fenerbahçe'nin Gaziantep'e 3-2 mağlup olduğu maçta Mesut Özil ünlü 'sıçrama gollerinden' birini kaydetti." ifadeleri kullanıldı.

17 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13'ü Süper Lig, 4'ü ise Avrupa kupalarında olmak üzere 17 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol atan Mesut, 2 de asist yaptı.