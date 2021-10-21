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Spor

Mesut Özil'den dev başarı! Dünya listesine girdi

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, futbol tarihinin en değerli 10 ismi arasında gösterildi. Lionel Messi, Diego Maradona, Ronaldinho gibi isimlerin olduğu listede Mesut Özil de yer aldı.

21 Ekim 2021 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:04
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Rus basınında önemli bir haberde yer aldı. Soccer.ru'da yer alan habere göre Mesut Özil, dünya futbol tarihinin en değerli 10 ismi arasında yer aldı. Öte yandan bu listede Lionel Messi, Diego Maradona, Ronaldinho gibi isimler de bulunuyor.

Soccer.ru adlı sitedeki, 'İnsanlar birer semboldür. Futbol dünyasının en ünlü ilk 10'u' başlıklı analizde Özil için, "İstatistikler yalan söylemez. Mesut Özil neslinin en üretken oyun kurucularından biriydi. Real Madrid'de önemli bir rol oynadı. Ancak; Arsenal'deki istatistikleri bir sürü soru işareti oluşturdu ve Premier Lig'de yeterli desteği alamadı. Özil, oynadığı takımların çoğunda ve Alman Milli Takımı'nda başarılar yaşadı. Tartışmalı bir karakter ama kimse Mesut Özil'in sahada başarısız olduğunu söyleyemez" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE RUSLAR'IN EN ÜNLÜ İLK 10'U

Pele, Messi, Zidane, Maradona, Bergkamp, Ronaldinho, Totti, Platini, Riquelme, Mesut Özil

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