17 Eylül 2021 Cuma 00:41 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 00:41

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de yıldız isim Mesut Özil, maçın ikinci yarısında rakip taraftarlarla ilginç bir diyalog yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Demir Grup Sivasspor maçının 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Pereira; Berisha yerine Valencia'ya, Zajc yerine Mert Hakan'a, Muhammed yerine Ferdi'ye, Tisserand yerine Serdar'a görev verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarının hemen başında Mesut Özil ile Frankfurt taraftarı arasında gerilim yaşandı.

MESUT ÖZİL'DEN RAKİP TARAFTARA ÖPÜCÜK



49. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanmak için köşe gönderine yönelen Mesut Özil'e Frankfurt taraftarı önce ıslıklarla tepki gösterdi, sonrasında ise yabancı madde attı. Atılan maddeler Mesut'a isabet etmezken, tecrübeli futbolcu bu tepkiye ilginç bir şekilde karşılık verdi.

Mesut Özil Frankfurt taraftarlarına öpücük gönderirken, Alman taraftarların tepkisi bu hareket sonrası artarak devam etti.