Futbol hayatına İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İngiltere'de yayın yapan The Athletic'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Almanya Milli Takımını neden bıraktı?

Almanya Milli Takımı'nı neden bıraktığını anlatan Mesut, ''Almanya'da siyasetçiler bile bana karşı ırkçılıkta bulundu. Tanınmış kişilerin saldırısına uğradım ama takımdan birisi de 'Hey, bu adam bizim oyuncumuz' diyerek beni savunmadı. Herkes sustu.'' ifadelerini kullandı.

''Cumhurbaşkanı kimse ona hak ettiği saygıyı göstereceğim''

Irkçı söylemlere maruz kalmasına rağmen kimsenin kendisine sahip çıkmadığını ifade eden Mesut, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben, Cumhurbaşkanı kimse ona hak ettiği saygıyı göstereceğim. Merkel, Londra'da olsaydı ve benimle görüşmek isteseydi; görüşürdüm" dedi.

''Özür dilememi beklediler ama Merkel beni bir kez dahi aramadı''

''Biz Alman futbolunu değiştirdik. Özür dilememi beklediler ama Merkel beni bir kez dahi aramadı. Almanya'da ırkçılık sorun.'' diyen Mesut Özil, "Almanya için yaptıklarıma saygı duysunlar ve hiçbir Alman yetkili yapılanlar karşısında bana sahip çıkmadı. Kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm." şeklinde konuştu.