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Mesut Özil'in transferde engel kalmadı

Fenerbahçe’nin Ocak ayında kadrosuna katmak istediği Mesut Özil'in 10 milyon Sterlin değerindeki evini satışa çıkardığı bildirildi... Bu haber gurbetçi yıldızın Kadıköy yolundaki ilk somut adımı olarak değerlendirildi.

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Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sportif direktör Comolli'nin de görüşmelerini aralıksız sürdürdüğü Mesut Özil'in Londra'da yaşadığı evi satışa çıkardığı bildirildi. Evin değerinin de 10 milyon Pound olduğu belirtiliyor.
 
EŞİ AMİNE GÜLŞE İKNA OLDU
 
Fenerbahçe'ye muhtemel transferi için eşi Amine Gülşe'yi ikna ettiği ifade edilirken sportif direktör Comolli'nin Arsenal'le bazı prüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi.
 
ARSENAL'DEN VERGİ TALEBİ
 
Fenerbahçe, Mesut'un yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı oldu. Ancak Arsenal kendi ödeyecekleri tutarın verdiğisini de F.Bahçe'nin ödemesini istedi.
 
DAMIEN COMOLLI GÖRÜŞÜYOR
 
Arsenal'in ancak bu şekilde F.Bahçe'den kiralama ücreti almayacağını ilettiği de öğrenildi. Vergi konusunun halledilmesi için Comolli'nin Arsenal ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.
 
İŞTE MESUT ÖZİL'İN SATIŞA ÇIKARDIĞI EVİN ÖZELLİKLERİ:
 
8 yatak odası
 
8 banyo
 
Güzellik salonu
 
Sinema salonu
 
Açık ve kapalı yüzme havuzu

MSB´den anlamlı paylaşım: Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için!

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