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Spor

Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, menajerine kendisine takım bulması yönünde talimat verdi. Avrupa'ya transferi zor görünen, Çin ve Arap ülkelerine gitmek istemeyen Mesut Özil'in yeni rotası ABD olacak.

Takvim26 Mart 2022 Cumartesi 09:50 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 09:50
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Fenerbahçe'de önceki gün flaş bir gelişme yaşanmış ve Mesut Özil süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışma sonrası şok bir kararla sarsılan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple ipleri tamamen kopardığı belirtiliyor.

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AVRUPA ÇOK ZOR

Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in yönetimin kararı sonrası menajeri Erkut Söğüt'le görüştüğü ve yeni takım arama çalışmalarının resmen başladığı öğrenildi. Ancak alınan bilgilere göre yüksek maaşı nedeniyle tecrübeli futbolcunun Avrupa'da yeni bir sözleşme bulması çok zor gözüküyor.

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MESUT ÖZİL'İN YENİ ADRESİ ABD OLACAK

Takvim'in haberine göre; Mesut Özil'in Çin veya Körfez ülkelerine gitmeyi de kesinlikle düşünmediği, bu nedenle rotasını bir süredir teklifler aldığı ABD'ye çevirdiği belirtiliyor. ABD Major Ligi'nden (MLS) Los Angeles Galaxy ve Inter Miami'nin Mesut Özil'i transfer etmek istediği son zamanlarda sıkça gündeme geliyordu. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla MLS kulüpleriyle görüşmelere en kısa sürede başlaması bekleniyor.

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BONSERVİS SORUNU YOK!

Fenerbahçe yönetiminin de Mesut'un yüksek maaşından kurtulmak için herhangi bir bonservis talebinin olmayacağı ifade ediliyor. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 26 maça çıkan Mesut Özil 9 gol atıp 2 asist yapmasına rağmen performansıyla kimseyi tatmin edemedi. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'den bedelsiz olarak alınmıştı.

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GELMENE GEREK YOK!

Play Spor'un haberine göre, Ozan Tufan ile birlikte kadro bırakılmasının ardından ilk kez açıklama yapan Mesut Özil, "Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' dediler. Kadro dışı kararından haberim yoktu." ifadelerini kullandı.

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