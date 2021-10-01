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Spor

Mete Gazoz'dan bronz madalya

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

1 Ekim 2021 Cuma 00:30 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 00:30
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Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.

ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyona Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.

Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.

Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.

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