Metin Öztürk: Gerçek 5 yıldızı göreceksiniz

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile berabere kaldığı maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk bu canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

"GERÇEK 5 YILDIZI GÖRECEKSİNİZ"

Dursun Özbek yönetiminde 25. şampiyonluk kazanmak istediklerini söyleyen Metin Öztürk, "Biz ortamı germeden sahada kazanmaya çalışıyoruz. Mayıs ayına odaklandık. Gerçek 5 yıldız, 25 şampiyonlukla oluyor. Mayıs ayında inşallah 24. şampiyonluğu göreceğiz. İnşallah Dursun Özbek'in liderliğinde gerçek 5 yıldızı göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yöneticileri eleştiren Metin Öztürk, "20 yıldır Fenerbahçe yöneticilerden 'Galatasaray dostumuz' diye tek kelime duymadık, sizler dostumuz diyorsunuz. İyi niyetiniz karşılık buldu mu?" dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Asla 'Hakemi yumruklayın, federasyonu basın" diyen bir kitle olmadık. Lise kültürü hepimize işlemiştir. İyi bu lise kurulmuş, iyi ki Ali Sami Yen başkanımız bu kulübü kurmuş. Galatasaray'ın genlerinde yabancı takımları yenmek var. Biz buna odaklandık. 12 şehit günü, 12 ailenin ocağına yanlış düştü. Benim sözlerimi, nereden cımbızladınız bilmiyorum."